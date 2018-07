Switte yn de hitte fan de kassen yn Bitgum

De tomateplanten sels moatte ek folle hurder wurkje as oars. De planten binne sels de ferkuollers fan de kas. Mar hawwe dêr wol in goeie temperatuer foar nedich. 26 Graden is ideaal mar mei hege bûtentemperatueren rint dat gau heger op. Der binne maatregels naam om it de planten makliker te meitsjen.

De meiwurkers knippe minder blêden fan de tomateplanten ôf. Gewoanwei knippe se dy bot, sadat it rispjen letter makliker giet. Mar no litte se mear blêden op de planten sitte. Dan ferdampe de planten mear wetter en bliuwt it klimaat yn de kas fochtiger. Sa hoege se minder wetter út it bassin te brûken. Yn it bassin fange se reinwetter op. It wetter dat se yn in jier brûke is ûngefear 80% reinwetter, 20% kraanwetter.