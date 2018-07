Gemeente It Hearrenfean wol yllegale ôffaldump oanpakke

"Dumpen van afval is één van de grote ergernissen van mensen", seit wethâlder Jaap van Veen. "Naast de overlast zoals stank, geeft het ook een onveilig gevoel bij inwoners van de wijk. Het is nu tijd om de oorzaak aan te pakken en het dumpen tegen te gaan." It dumpen fan ôffal is ek min foar it miljeu. It kin yn de boaiem telâne komme of bisten kinne it opfrette. Boppedat wurdt swalkôffal net skieden en is it dêrtroch net geskikt foar recycling.