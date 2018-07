See-earnespotters by Suwâld belibje spannende tiden

Dat meie je net misse, sizze de leafhawwers dy't de lêste dagen wakker aktyf binne. Se hawwe harren mei har grutte telelinzen nestele by Suwâld oan it Prinses Margrietkanaal. Oan de oare kant fan it wetter is it nêst fan de see-earnen. It is net te sjen mar de magy fan wat samar gebeure kin tusken it grien is der net minder om.

''Komme hjir alle dagen''

''Dit is it moaiste wat der is'', sizze Jappie Seinstra en syn ûnôfskiedlike maat Lubbert Boersma. De grutte see-earnen hawwe se sjoen en fotografearre, de lytse noch net. ''Wy komme hjir alle dagen en wachtsje somtiden oeren. Wy prate en hawwe it oer fûgels, mar somtiden binne we ek gewoan stil.''