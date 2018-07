Sânde oerwinning op rige foar Van der Bos yn Minnertsgea

Froulju

It partuer fan Nynke Sybrandy, Wiljo Sybrandy en Marrit Zeinstra wûn de haadklassepartij by de froulju. Yn de finale waard ôfrekkene mei Ilse Tuinenga-en-dy, mei 5-1 en 6-2. De lytse preemje gie nei it partuer fan Elly Hofman, Marte Altenburg en Martzen Deinum. De priiswinners krigen alle trije in blauwe kaart fan skiedsrjochter Baarsma; sy wienen foar de finale alle trije net op 'e tiid op it fjild.