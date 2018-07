De Reuzen sette poppeteäter yn Fryslân wer op de kaart

Poppespiler Haye Bijlstra rekke al op jonge leeftiid ynspirearre troch Boschma en holp him ûnder oare mei Boschma's film 'Sjoch, dêr leit wat op 'e dyk'. Bijlstra woe lykas Boschma ek beropspoppespiler wurde, mar de tiid wie te ûnwis. Troch neist it poppespul ek te wurkjen, koe Bijlstra sels bepale wat hy wol en net die en betelle er alles sels. Sa hie hy it yn eigen hân en wie er net ôfhinklik fan subsydzjes. Mar om't Bijlstra yn it Frysk spilet en it publyk foar Frysk poppespul mar lyts is, wie it faak in soad wurk foar wat it opleveret.

It bruts Bijlstra op en hy hat syn lêste foarstelling alwer seis jier lyn spile. Al is syn leafde foar it poppespul net minder wurden. Mei in foarstelling dy't yn twa koffers past, hopet Bijlstra meikoarten wol wer op paad te gean om foar de Fryske leafhawwers te spyljen. ''Spyljen foar folwoeksenen, dêr kin ik myn eigen aai better yn kwyt. It is noch moaier dan spyljen foar bern. Bern geane automatysk mei yn de fantasy fan de poppe. Mar as grutte minsken dêr emoasjes by krije, dan is dat geweldich.''

Marionetten

Yn de jierren '80 wie der in grutte fraach yn Nederlân nei marionetteteäter. Mar net folle keunstners koene sels de marionetten meitsje en bespylje. Marionettespilers Lucas Goudzwaard en Aad-Jan Coumou kamen út it westen fan it lân nei Fryslân ta, dêr't se de ôfrûne tritich jier wenne en spile ha. Mar trochdat se gjin subsydzje mear krije en de teäters dêrom net folle mear oan poppespul dogge, spylje se hast net mear yn Fryslân. De manlju fine it spitich dat no in soad bern net mear opgroeie mei poppespul. ''Dat is niet zo best! Het is toch jarenlang een traditie geweest dat kinderen verhalen zien waar figuren in bewegen. Magisch met die draadjes, want uit de verte zie je niet dat de poppen aan draadjes zitten en lijken ze echt te leven'', seit Lucas Goudzwaard.

Ek al hawwe de manlju gjin wurk mear yn Fryslân, se hâlde net samar op. Meikoarten ferhúzje se nei Frankryk; yn de rêst fan Europa is wol in soad fraach nei marionetteteäter. ''Nederlanders willen toch graag een groot spektakel en in het buitenland zijn ze tevreden met kleinschalig vakmanschap'', fynt Aad-Jan.