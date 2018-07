Sâlt struie yn de simmer? Mooglik yn Boalsert

It klinkt apart, mar de gemeente Súdwest-Fryslân tinkt nei om mei de hege temperatueren fan de lêste dagen sâlt te struien op de diken. It giet om plakken dêr't krekt in nije slytlaach oanbrocht is, lykas op it asfalt fan de Snekerstraat en de Harlingerstraat yn Boalsert.