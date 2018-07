Jeroen van Heck: "Met een goed gevoel terug uit Thailand"

Hy bea syn tsjinsten oan en waard frege om nei Tailân te kommen. Dêr waard hy fuort oan it wurk set. Mei in dossier fan ien tekening op in A-4 papier en in oar stik papier mei wat telefoannûmers gie hy oan de slach.

Al gau waard dúdlik dat syn earst betochte oplossing net wurkje soe. "De ruimte in de grot was heel beperkt. Je kunt daar geen buis leggen." Mei help fan it thúsfront yn Noardwâlde betocht hy in hevelsysteem: "Precies zoals je benzine uit een tank over kunt hevelen. Even zuigen en hop, het loopt."