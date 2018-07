Boeren moatte gearwurkje om Frysk readbûnte kij te rêden

De Frysk readbûnte kij kinne allinnich rêden wurde as boeren yn Nederlân gearwurkje. Dat is konkludearre út de earste offisjele brainstoarm oer it behâld fan it ras. Boeren en oare nijsgjirrigen kamen koartlyn op de byienkomst ôf om te sjen of de ideeën, dy't ûnder oare troch in oprop by Omrop Fryslân binnen kamen, útfierber binne.

De brainstoarm wie organisearre troch de Stichting Behoud Roodbont Fries Vee. De wichtichste konklúzje neist it gearwurkjen is dat der in fertsjinmodel nedich is, om te soargjen dat de kij jild opsmite. En sille de mooglikheden om mear mei it fleis en de molke fan it ras te dwaan fierder ûndersocht wurde.