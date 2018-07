Laas Pieter van Straten ien wedstriid skorst

Van Straten krige 1 july by it haadklassekeatsen yn Harns in reade kaart. Hy keatste mei in want sûnder goed stimpel. Alle keatsers moatte mei in want keatse dy't goedkard is troch in wantekommisje fan it keatsbûn. De wantekommisje seach dat de want net goedkard wie en joech dat troch oan skiedsrjochter Marinus Grond. Dy joech dêrnei de reade kaart.

Van Straten gong der fan út dat syn want goed wie. Hy hie de want dyselde wike ophelle by wantemakker Reinder Triemstra. Yn 2010 waard der foar it lêst it reade kaart útdield yn de haadklasse oan Martijn Olijnsma.