Drokte foar Feilichheidsregio mei tal fan simmereveneminten

Kin de ambulânse der komme?

By hiele grutte eveneminten wurdt in dei yn it foar it terrein of gebiet kontrolearre. "Ik besjoch dan bygelyks oft in EHBO-post grut genôch is en oft in ambulânse der goed komme kin", fertelt Sandra van der Ploeg fan Feilichheidsregio Fryslân. En se sjogge oft der genôch EHBO'ers ynset wurde.

Koade read

Van der Ploeg seit gjin sinjalen te hawwen dat se it net oankinne. "We hawwe al hiel fier yn it foar de organisaasjes op it hert drukt om op 'e tiid EHBO'ers te regeljen, just omdat der dizze simmer safolle eveneminten binne.'"