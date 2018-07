Extreme ironing: Friezen beklimme berch Olympus

Foar de minsken dy't net witte wat it is: wat is Extreme Ironing?

"Extreme ironing is in ekstreme sport dy't al inkelde tsientallen jierren âld is. De bedoeling is dat je mei in strykplanke en strykizer nei in ekstreme lokaasje geane om dêr te striken. Dat hoecht net op in berch, sa as wy dien hawwe, mar dat kin bygelyks ek ûnder it parasjutespringen, as je ûnder wetter oan it dûken binne, of wat dan ek mar. As it mar op in ekstreme lokaasje is."

Hoe is it idee ûntstien om hjir oan mei te dwaan?

"Myn kammeraat liet my in ôfbylding sjen fan ien dy't oan 'extreme ironing' die en ik wie op slach ferkocht. Ik hâld der wol fan om écht dingen te ûndernimmen, yn stee fan der allinnich mar oer te praten en te dreamen. Hy ek, die bliken. Nei in wike of twa hie hy der mear oer opsocht en hawwe wy de fleantickets boekt. Hy wist nammentlik wol in moaie lokaasje: de Olympus yn Grikelân. Dat like my in prima idee!"

Hoe hawwe jimme alles nei boppen krigen?

"Wy hawwe it guod helle yn Thessaloniki, nei in hiel skoft sykjen. Francis hie de strykplanke tusken syn rêchsek en syn rêch yn, ik hie it strykizer op myn tas bûn. It wie benammen foar Francis in ynteressant stik rinnen nei boppen. Ek om't de paden bytiden flink krap wiene. Somtiden sels mei in ôfgrûn of mei beammen dêr't hy tsjinoan kaam. Al hie hy al gau troch hoe breed hy wie, wêrtroch't hy him gau troch de omjouwing manoeuvrearje koe."