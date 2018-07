Iepenloftspul Rêdbâd spilet takom jier ekstra foarstellingen

It iepenloftspul is dit jier acht kear spile yn juny en july en wie folslein útferkocht. It waard opfierd yn de teätertún yn Broeksterwâld.

It stik fertelt it libbensferhaal fan de Fryske kening Redbad. Hy rekket befreone mei Hadegrim, de ferteller fan it ferhaal. It wurdt syn bêste freon, syn bloedfreon. Tegearre begjinne se plannen te meitsjen om Fryslân grutter, better en sterker te meitsjen.