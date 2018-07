Polityk Almere hurd oer fuortgean Jannewietske de Vries: "Een paar jaar zakkenvullen en weer verder"

De Floriade BV sels neamt it fuortgean fan De Vries spitich, mar wol te begripen. ''Zo'n kans komt maar één keer in de zoveel jaar voorbij. Jannewietske is een Friezin in hart en nieren en we gunnen het haar van harte'', seit wurdfierder Jacqueline Stokman.

Foar de organisaasje fan it grutte evenemint sil it opstappen fan De Vries neffens Stokman gjin gefolgen ha. ''Er is nog 3,5 jaar te gaan, genoeg tijd om een nieuwe directeur te vinden en in te werken. De basis is goed, die staat.''