Jannewietske de Vries wurdt nije boargemaster Súdwest-Fryslân

Der hienen yn totaal sechtsjin minsken sollisitearre nei de funksje fan boargemaster. De Vries is de opfolger fan Magda Berndsen. Sy waard begjin dit jier keazen as waarnimmend-boargemaster fan de gemeente, as opfolger fan Hayo Apotheker.

Fan 2007 oant 'e mei 2015 wie Jannewietske de Vries deputearre fan de provinsje Fryslân. Op it stuit wurket se noch as bestjoerder by de Floriade 2022.