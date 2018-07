Blauwe disel, elektryske bakfytsen of sels mei it hynder nei it wurk. Kinst it sa gek net betinke mar it barde de ôfrûne dagen mei de Elfwegentocht. In hiel soad Friezen giene de útdaging oan om 14 dagen lang gjin drip benzine te brûken. Fryslân Hjoed sjocht mei organisator Tsjeard Hofstra en Hanneke Schmeink, inisjatyfnimmer fan it Hasker Pompke, werom op de hele ûndernimming.