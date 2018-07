''Der komt noch gjin bak wetter oan'', seit Piet

Neffens Piet Paulusma is it tige drûch yn de provinsje. ''De waarmte kin ek noch wol in moanne trochsette, mar wy sille it net sûnder buien hâlde kinne dizze simmer'', seit er. As it dan ien kear begjint te reinen, dan kin dat samar ris foar problemen soargje. ''As der ynienen hûndert millimeter falt, dan hast fuortendaliks it totaal fan in moanne. Mei swiere buien spielt ek alles fuort om't de grûn sa drûch is.