It Hearrenfean set arguminten tsjin gaswinning op in rychje

Oant no ta hat It Hearrenfean net de goeie romtlik-planologyske arguminten wêrmei't de gemeente oanfragen fan bedriuwen lykas Vermilion ôfwize kin. Bygelyks de winsk om it iepen karakter fan it bûtengebiet te behâlden, of it risiko fan boaiemdelgong yn it feangreidegebiet. De gemeente Haastrecht hie sokke arguminten wol op in rychje set en koe sa de gaswinning keare. It Hearrenfean sil no ek sa'n nota meitsje.