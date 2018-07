Fiif Friezen lykje spil yn grut drugsnetwurk

De plysje kaam de fertochten op it spoar nei oanlieding fan anonime tips. Hjiryn waard sein dat de fiif fertochten harren mooglik dwaande hâlden mei himptylt en it fasilitearjen fan himptylt. Dêrnjonken kamen de nammen fan de fertochten ek nei foaren yn oare ûndersiken. Dit wie foar it spesjale himpteam fan de plysje Noard-Nederlân genôch reden om dizze groep spesifyk te ûndersykjen.

Fasilitêr

Ien fan de panden dy't de plysje yn it each hie wie in bedriuwspân oan de Cereswei yn Ljouwert. Al gau waard dúdlik dat der fanút dit gebou apparatuer en oar guod levere waard wêrmei't in himpkwekerij opset wurde koe. Sa is materiaal weromfûn by de grutte himpfabryk yn Foxhol dat mooglik út Ljouwert komt. Mar der waard ek oan oare plakken yn Noard-Nederlân levere.

De fertochten hiene ûnder oare filters, stoppekasten en groeimiddel op foarried. De plysje neamt it in 'gruthannel' foar himpkwekers.