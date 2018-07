Tolve minsken wolle boargemaster fan Waadhoeke wurde

Kommissaris fan de Kening Arno Brok hat yntusken in seleksje út de sollisitanten makke en dy oerlein mei in kommisje út de gemeenteried. Hy sil no mei de selektearre kandidaten prate en de gemeenteried in foarstel dwaan. Dy bepaalt dan welke twa kandidaten de foarkar krije, Dy seleksje giet nei de minister, dy't yn de measte gefallen it foarstel fan de gemeentried oernimt.

De ferwachting is dat de nije boargemaster ein oktober begjinne sil. Dy folget dan Hayo Apotheker op, dy't sûnt it ûntstean fan Waadhoeke op 1 jannewaris de waarnimmend boargemaster is.