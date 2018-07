De Fryske natuer pûst en stint ûnder ekstreme drûchte

Gersdrûgerij

By de gersdrûgerij yn De Pein fernimme se dat der minder oanfier is as trije wiken lyn. ''We draaie 16 oeren deis en net langer 24 oeren, wat gebrûklik is, mar wy skarrelje aardich troch'', seit Ineke Wiegersma. It oanbod is neffens Wiegersma dúdlik minder as oars yn july. Dêr stiet tsjinoer dat se earder dit jier in fleanende start makken. Doe brûsde it gers de grûn út.

Wiegersma tinkt dat de rêst noch wol efkes oanhâlde sil. ''As it al begjint te reinen, dan moat de groei fan gers earst noch trochsette.'' Oare kant fan de medalje is dat it drûgjen fan gers no folle goedkeaper is. ''Hoe wieter it gers, hoe djoerder it drûgjen is. It gers is no fan himsels al hast drûch, dus we hawwe der minder wurk oan.''