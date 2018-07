Riedslid CDA Súdwest-Fryslân stapt op nei fertrouwensbreuk

Se waard by de lêste gemeenteriedsferkiezingen troch it CDA op it 13e plak set. Troch in persoanlike kampanje krige se in soad foarkarstimmen en einige op it 7e plak. It CDA hat it yn in reaksje oer in 'fundamenteel verschil van inzicht over samenwerking'. Neffens de fraksje wie der net langer gear te wurkjen op basis fan in fertrouwensrelaasje. Der is neffens it CDA besocht it fertrouwen te ferbetterjen, mar dat late net ta in wurkbere gearwurking.