Keamerfragen oer húsdokter dy't gjin staazjerinne mei yn Fryslân

VVD-Twadde Keamerleden Aukje de Vries, Judith Tielen en Leendert de Lange hawwe fragen steld oer húsdokter yn oplieding Sytse Jouta fan It Hearrenfean. Dy studearret yn Nijmegen en soe graach staazjerinne wolle yn Fryslân, mar dat is net tastien. Nei oanlieding fan berjochtjouwing by Omrop Fryslân stelle de Keamerleden no fragen.