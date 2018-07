Fryslân moat koprinner duorsum plattelân wurde

Fryslân moat mei Grinslân en Drinthe de provinsje wurde dy't it bêste duorsume plattelân ha. Under de namme Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw hawwe de provinsjes dêr moandei plannen foar presintearre. Ynkoarten wurde dy plannen oan minister Schouten fan Lânbou, Natuer en Fiedselkwaliteit oerlange. It Ryk soe helpe moatte om it Noarden koprinner te meitsjen. Schouten hat foar in omslach yn de lânbou in pot fan goed 900 miljoen euro beskikber. De inisjatyfnimmers hoopje dêrfan foar de útfiering fan de plannen sa'n 10 oant 15 miljoen euro yn it jier binnen te heljen. Want dat bedrach is nedich foar de realisaasje.