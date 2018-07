Grutte brân wenbuorkerij Aldegea-Smellingerlân

In wenbuorkerij oan It West yn Aldegea Smellingerlân is yn de nacht fan moandei op tiisdei folslein útbaand. De brân ûntstie om healwei ienen hinne. De bewenner is op 'e tiid út de pleats kommen. Hy is troch ambulânsepersoniel neisjoen, mar hoegde net nei it sikehûs ta. Der wiene gjin bisten yn de buorkerij. Ut foarsoarch hat de plysje de huzen fan de buorlju ek wiet hâlden, sadat de brân him net ferspriede koe.