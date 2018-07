Ynspeksje makket spearpunt fan oanpak ûngelokken yn agraryske sektor

Strontkolken

Yn Fryslân is dat net oars, sjocht Adri van Kooten. Hy is previnsje-adviseur by Stigas, de arbo-organisaasje foar de agraryske sektor. Hy komt geregeld saken tsjin dy't net op oarder binne, lykas strontkolken dy't net ôfskerme binne en masinen sûnder needknop.

Boppedat ûnderskatte boeren neffens him de risiko's dy't bollen op it bedriuw mei him meibringe. Neffens Van Kooten binne guon boeren 'bedriuwsblyn' en ynvestearje se in soad jild en tiid yn harren bedriuw, mar net yn har eigen feiligens.