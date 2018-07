Frou lit bankrekken liene foar kriminele doelen en kriget straf

Ynpalme

It jild dat op har rekken kaam, moast se trochboeke nei in rekkennûmer yn Boedapest. De frou soe 15.000 euro krije en moast dat dêrnei wer stadichoan ôflosse. It jild dat op har rekken kaam, wie fan minsken dy't fia ynternet oplichte wiene.

De frou seit dat se der finansjeel neat mei opsketten is. Har advokaat seit dat se mei in moai ferhaal ynpalme is. Neist de wurkstraf fan 20 oeren, hinget de frou ek nochris 30 oeren boppe de holle yn har proeftiid fan twa jier.