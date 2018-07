Ynstânsjes stelle fernijd aksjeplan op om stâlbrannen tsjin te gean

Ferfolch

It nije aksjeplan is in ferfolch op in earder Actieplan Stalbranden 2012-2016. In dy perioade binne ûnder oare de wetlike easken foar nij- en ferbou fan stâlen oanskerpe en binne de registraasje en it ûndersyk fan stâlbrannen ferbettere.

Dat hat lykwols noch net laad ta minder brannen en minder deade bisten. Yn 2016 wiene der 49 stâlbrannen. It jier derfoar 33.