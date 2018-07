Man kriget wurkstraf foar stikem fotografearjen fuotbalfamkes

Der wiene ek minderjierrige famkes by. De rjochter joech de man ek in heal jier selstraf ûnder betingst. It Iepenbier Ministearje hie oardel jier sel tsjin de man easke, wêrfan in jier ûnder betingst. Trije slachtoffers tsjinnen in skeafergoeding yn. Oan twa fan har moat de man goed tûzen euro betelje.