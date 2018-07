Provinsje en Arriva skrasse treinstasjon op trajekt Ljouwert-Grins

It perron is boppedat te koart foar de hieltyd langere treinen op it trajekt tusken Ljouwert en Grins. De perronnen wurde takom jier july fuorthelle.

De reizgers dy't it stasjon Achter de Hoven brûke, wurkje by omlizzende bedriuwen. Sy krije persoanlik berjocht oer it ferdwinen fan it stasjon, sa meldt Arriva.