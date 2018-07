Wetterskip Fryslân rjochtet spesjaal aksjesintrum tsjin drûchte yn

Yn 1976 wie der in delslachtekoart fan 361 milimeter. Sa fier is it no mei sa'n 255 milimeter noch net, mar mei in hjitteweach op kommendewei komt dat kritike punt wol hieltiid tichterby.

It aksjesintrum drûchte sil om te begjinnen alle diken fan it wetterskip yn it feangreidegebiet nochris ynspektearje. By drûchte kinne dy diken skuorre en wurde se kwetsber. Foar de wat langere termyn hâldt dykgraaf Paul van Erkelens ek rekken mei oare maatregels lykas in bereiningsferbod.