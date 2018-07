Spoarleaze Roemenen krije straf foar sabotearjen pinautomaat

De manlju hiene dûbeldsidige tape yn de ynfiergleuf oanbrocht en in lytse kamera brûkt om pinkoaden ôf te sjen.

In man dy't pinne woe, krige syn pas net werom. Hy hie yn de omjouwing in man omhingjen sjoen. Ek in buertbewenner hie de twa fertochten sjoen en belle de plysje. Doe't dy de fertochten oppakte, fûnen se yn harren auto tape en ark.