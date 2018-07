Steatefraksje VVD wol witte wannear't in wolf ôfsketten wurde mei

Yn ien fan de antwurden stiet dat minsken better út de buert fan wolven bliuwe kinne. Dit befêstiget de soargen fan de VVD, seit de fraksje. "Als de provincie van mening is dat de mens de wolf uit de weg moet gaan, dan vraag ik mij af of de situatie nou echt ongevaarlijk is", seit Nynke Koopmans-Van der Veen.

In wyld bist as in wolf út de wei gean kin net yn in lyts en tichtbefolke gebiet as Nederlân, seit de VVD. De fraksje wol dêrom fan Deputearre Steaten witte yn watfoar situaasjes in fergunning jûn wurde kin om in wolf ôf te sjitten.