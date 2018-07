Sluting driget foar doarpshûs De Nije Warf yn Wâlterswâld

As it doarpshûs yndie harren doarren slut, sil dat gefolgen ha foar tal fan ferieningen yn it doarp. Dy ha dan gjin ûnderkommen mear.

Foarsitter Marten Faber fan doarpshûs De Nije Warf sit al mear as tsien jier yn it bestjoer, wylst de statuten sizze dat in termyn mar trije jier is. Omdat it al jierren dreech is om nije minsken te finen, is Faber trochgien. No set hy der dochs echt in punt achter.