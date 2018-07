Mei opsetsin moalwjirmen yn de patat op Welcome to the Village

In frikandel, in kroket of in kaassûfflee. Al jierrenlang is dat it fêste menu yn de snackbar. Mei it tema 'Snackbar van de toekomst' wurdt neitocht hoe't wy omgean mei bisten en fleis. En hoe't it sûner kin en duorsumer.

In hiele geit

Restauranteigener en sjef-kok Willem Schaafsma wol wat dwaan tsjin it fuortsmiten fan goed iten. Schaafsma keapet bygelyks folsleine geiten by in boer út Makkum en brûkt alle parten fan de geit foar syn produkten. "Van de geiten wordt rendang gemaakt, maar ook frikandellen", fertelt Schaafsma. "In de frikandellen gaan meerdere delen van de geit zoals stukjes nier, vet, maar ook de lever", fertelt hy. Sa wurdt it bist fan tichteby helle én wurdt de folsleine geit yn it iten ferwurke.

Yn de fideo sjogge je hoe't de frikandellen makke wurde.