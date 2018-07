Oerheid praat oer mooglik drastyske maatregelen fanwege drûchte

Maatregels

De maatregels dy't eventueel trochfierd wurde moatte, kinne grutte gefolgen hawwe foar (sport)eveneminten, mar ek foar de lânbou. Sa tinke de wetterskippen bygelyks oan in twadde ynspeksje fan alle diken yn it feangreidegebiet, mar ek oan in mooglik bereiningsferbod.

Om't sokke saken tige gefoelich lizze, en in grutte ympakt hawwe kinne, wolle it wetterskip en de oerheid dêr noch net op foarútrinne. Ek it beslút om sa'n aksjesintrum yn te rjochtsjen, moat formeel noch nommen wurde.

Ferdringingsreeks

As it safier komt dat it wetter ferdield wurde moat, binne der spesjale prioriteiten en regels opsteld om de ferdieling sa effisjint mooglik te meitsjen. Dêrfoar is de saneamde ferdringingsreeks opset. Dat binne spulregels dy't ôfpraat binne nei it wettertekoart yn 2003. It komt derop del dat it wetterferbrûk yndield is yn kategoryen: feilichheid hat de heechste prioriteit. Fuort dêrnei komme drinkwetterfoarsjenning en enerzjyfoarsjenning. Skipfeart, lânbou, binnenfiskerij en wetterrekreaasje komme dêr pas wer efteroan.

Online kin it publyk mear ynformaasje fine oer de mooglike gefolgen fan de grutte drûchte.