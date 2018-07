Burgumers ha skjin har nocht fan brêge-problemen

"Wy kinne it net echt begripe. Der binne hieltyd steuringen yn it wykein, nei't de brêge iepen west hat. Je tinke hieltyd: soe it wol wer goed gean aanst?" Mei de simmerfakânsje foar de doar wol it doarpsbelang aksjes sjen: "Kin der net gewoan in âlderwetske brêgewachter oansteld wurde? Hielendal yn it wykein. Dan kinne steuringen rapper oplost wurde en dan kin dy ek sjen wat it probleem krekt is."

Testprogramma

Willem de Boer, projektlieder fan de Sintrale As, seit dat se der alles oan dogge om de problemen op te lossen: "It is in komplekse masine. En de steuringen wurde eltse kear wol ferholpen, mar yn it wykein komt der hieltyd wer in steuring. Dat fine wy ek hiel ferfelend."