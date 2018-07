PvdA: ''De Fryske Marren lit belutsen boarger yn de kjeld stean''

Undernimmers oan de Vissersburen ha al twa kear in brief stjoerd wêryn't se de foarnommen ferhuzing fan de Lidl nei de Pôlle stypje, mar ha oant no ta gjin inkelde reaksje fan de gemeente krigen. Dy lit dêrmei de belutsen boarger yn de kjeld stean, seit de PvdA-fraksje no.

De fraksje fynt de wurkwize fan de gemeente jammerlik en net bydragen oan it goed omgean mei boargerinisjativen. De PvdA hat om dy reden fragen steld.