Nij pakket maatregels: noch mear ljochten út yn it Waadgebiet

Under oare de provinsjes Fryslân, Grinslân en Noard-Hollân dogge mei oan it inisjatyf. Ek de natuerferienings en in ferskaat oan bedriuwen hawwe tasein dat se meidwaan wolle om de maatregels út te fieren. It doel is om úteinlik te kommen ta in 'Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied'.

Pakket maatregels

It pakket oan maatregels is in útwurking fan in yntinsje ferklearring út 2016. It jier dêrop is in Quickscan útfierd, om te sjen wat der al goed rint kwa ferljochting. Yngenieursburo Clafis konstatearre dat der benammen in protte winst te heljen wie op fjouwer punten: