Stil protest yn kninemaskers tsjin wynmûnen by de kop Ofslútdyk

De demonstranten wolle mei harren aksje demonstrearje tsjin it beslút om meardere mega-wynmûnen by de kop Ofslútdyk del te setten. Se hawwe meardere spandoeken ophongen op fiadukten oer de N31, en binne yn in stille protestmars fan it tankstasjon njonken de dyk nei de kuierbrêge rûn.

De demonstranten hiene allegearre in kninemasker op dien, om't sy net as 'proefknyn' brûkt wurde wolle troch de provinsje en de ynstânsjes.