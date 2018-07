Wendy siket jild foar ymmúnterapy yn Dútslân

Ymmúnterapy is de takomst, sa leaut Wendy. "Ik geloof dat we over 20 jaar met immuuntherapie mensen van kanker kunnen genezen. Ik moet voor mezelf deze toekomst naar voren halen." Yn it sikehûs yn Keulen kin se dy ymmúnterapy ûndergean, mar dêrfoar hat se dus wol in soad sinten nedich.

"Afgelopen dinsdag zijn we naar Keulen geweest. Toen dachten we: nu moeten we los. Als ik een ton of twee ton zou hebben, dan was ik al geweest. Dus mijn familie zei tegen me: zet je trots opzij en zorg dat je die financiële mogelijkheid krijgt."

Oerdondere

Dêrom hat se dy donearaksje opset en dat rint hiel goed. Dat hat har wol oerdondere: "Ik geloof wel in de kracht van de sociale media, maar het is wel heel snel opgepakt. Dat vind ik zó mooi. Soms denk ik wel dat iemand per ongeluk een 0 te veel achter het bedrag heeft gezet." Yn ien dei wienen se al de 90.000 euro foarby. "Ik krijg nu zoveel terug uit m'n verleden. Ik kijk veel naar de toekomst, maar nu blijkt dat m'n verleden me steunt: in Drachten, oude studiegenoten. Ik vind het bijna too much."