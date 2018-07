Alde skippen en nije enerzjyfoarmen op Turffeartdagen yn Appelskea

Om wer omtinken te jaan oan it feit dat Appelskea ûntstien is troch turfwinning en dat de bewenners yn earmoed yn plaggehutten wennen, organisearret de Stichting Turfvaartdagen Appelscha om it jier de Turffeartdagen. Sa'n 20 antike skippen ha dêr it ôfrûne wykein oan meidien. Minsken koene âlde skippen besjen, mar ek yn de kunde komme mei âlde ambachten of 'Oud-Hollandsche' spultsjes en oare ferdivedaasje.