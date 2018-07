Problemen brêge Burgum hâlde oan: op 'e nij in steuring

De problemen mei de brêge oer it Prinses Margrietkanaal by Burgum hâlde oan. Sneintejûn om healwei achten wie der wer in steuring, wêrtroch't de slachbomen net omheech wolle. Dêrom moat it autoferkear omride. Ek in man yn in scootmobyl dy't stie te wachtsjen, kin no net oer de brêge.