Partoer Sijbrandij wint keatsen yn Sint-Anne

It partoer fan Nynke Sijbrandij, Wiljo Sijbrandij en Marrit Zeinstra ha it haadklassekeatsen yn Sint-Anne wûn. Yn de spannende finale wienen se mei 5-5 en 6-2 te sterk foar Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra. De lytse preemje wie foar it partoer fan Anne Monfils, Margriet Bakker en Harmke Siegersma. Sy ferlearen fan de lettere winners.