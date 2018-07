Fewûnen by ûngelok Drachtsterwei yn Ljouwert

De oanriding wie op it plak dêr't de ôfrit fan de Wâldwei útkomt by de Drachtsterwei. Ien fan de auto's kaam út de rjochting fan Ljouwert en woe de Wâldwei op. De oar ried nei Ljouwert ta en seach in ferkearsljocht oer de holle. De twa ferwûnen binne nei it sikehûs ta brocht.

In berger hat beide auto's fuorthelle.