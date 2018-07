Ynbraak by winkel yn Drachten: 600 euro en kamera-apparatuer stellen

By in ynbraak yn in winkel oan de Tine Talmanstrjitte yn Drachten is sneintemoarn 600 euro bút makke. Buertbewenners hearden om healwei seizen hinne in hurde knal, folge troch it rinkeljen fan glês. It die bliken dat der in stoeptegel troch in rút smiten wie, om de winkeldoar te forsearjen.