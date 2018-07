Omrop TIP: Portret fan it doarp Winaam

Winaam is in echt terpdoarp. Yn it doarp wenje sa'n 500 minsken dy't mei-inoar troch de tiid komme yn in aktyf doarpslibben. Der binne ferskate ferieningen. De sjonggroep Waadwyn, de biljert- en kaartklup en fansels de keatsferiening binne foarbylden. In protte aktiviteiten fine plak yn doarpshûs De Bijekoer. It doarpshûs is yn 1982 troch de ferskate ferieningen boud. De Andreastsjerke is it middelpunt fan it doarp. De tsjerke makket alle jierren diel út fan Tsjerkepaad, de iepenstelling fan mear as 250 Fryske tsjerken yn de simmer.