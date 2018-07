Thewis Hobma pakt oerwinning by it Keningsljeppen

Fierljepper Thewis Hobma kin op 'e nij in oerwinning byskriuwe. De ljepper út Harns pakte sneontejûn de titel by it Keningsljeppen yn Burgum. Dêrom mei hy himsels no Kening neame. In passende titel foar de ljepper dy't dit seizoen al safolle prizen wint. It twadde plak wie foar Nard Brandsma (20.25), Ysbrand Galama (19.58) waard tredde.