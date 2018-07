Aafke Soet pakt sulver op EK ûnder 23 jier

Hurdfytster Aafke Soet fan It Hearrenfean is sneontemiddei twadde wurden op it EK foar hurdfytsers ûnder 23 jier yn it Tsjechyske Zlín. Tongersdei waard Soet noch Europeesk kampioen by it tiidriden. De winst gie nei de Tsjechyske Nikola Nosková. Brûns wie der foar Letizia Paternoster út Ytaalje.