Manon Kamminga en Crispijn Ariëns winne KNSB Cup

De wedstriid yn Otterlo hie in tige spannende finish. Kamminga wie mar ientûzenste rapper dan Bianca Roosenboom. Yn it einklassement fan de KNSB Cup wie it twadde plak foar Imke Vormeer, tredde waard Gelrine Crediet.

By de manlju wie Crispijn Ariëns út Wolvegea sneon de sterkste yn Otterlo. Dêrtroch wûn ek hy it einklassemint.

Ofskied fan Elma de Vries

Elma de Vries fan De Haule nimt nei it EK inline-skaten ôfskied fan de skeelersport. Dêrom waard sy sneontemiddei ekstra yn it sintsje set.