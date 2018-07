Plafond ynstoart: Harnzer restaurant dochs wer ticht

"Ineens was het boem"

Woansdei waard it gebou frijjûn en koene de eigeners, heit en soan Zeinstra, mei help fan frijwilligers oan de slach om de boel op te rêden. It wie foar it restaurant fan grut belang om mei it moaie waar en de oankommende Tall Ships Races sa gau mooglik wer iepen te gean. Eigner Bas Zeinstra is bot skrokken: "Ik stond in de keuken en ineens was het boem. Toen liep ik naar voren en daar zag ik het hele plafond op de grond liggen."

Hoe lang it duorret foardat it restaurant dizze kear wer iepen gean kin, wit Zeinstra net: "We hadden net alles helemaal schoongemaakt en op orde. Nu moeten we weer helemaal opnieuw beginnen. We willen nu eerst dat alles veilig wordt. Daarna moet het terras zo snel mogelijk open en dan gaan we kijken hoe het met het restaurant komt."